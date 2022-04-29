В Новосибирске рыбак в Обском море поймал метрового судака в 10 кг

Рыбак из Новосибирска поймал огромного судака в Обском водохранилище. Своим уловом он поделился в социальных сетях.
Мужчина рассказал, что ему удалось выловить 9-килограмого судака почти в метр в длину. Перед этим пришлось сменить несколько мест для рыбалки, прежде чем лучепёрая рыба клюнула.
«Сам не ожидал, что поймаю судака. У нас такого редко можно поймать. Тем более с берега. Я несколько раз сменил место, прежде чем его вытащить»,- рассказал рыбак.
Также новосибирец поделился, что на рыбалку отправился сразу после работы в три часа дня.
«Судака можно и утром, и вечером ловить. Но вообще это ночной хищник. Но пока весна, ночью он не особо активен», — делится секретами сибиряк.
Поймать судака удалось на спиннинг, который не особо подходил для ловли такой крупногабаритной рыбы.
«Вообще спиннинг у меня был в руках лайтовый. Мадула тоже по сути самого мелкого размера в линейке. Но это не означает, что на такую снасть нельзя вытащит трофей. Чем деликатнее снасть, тем больше адреналина и эмоций от выуживания», - подытожил рыбак