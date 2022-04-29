В Новосибирске рыбак в Обском море поймал метрового судака в 10 кг

В Новосибирске рыбак в Обском море поймал метрового судака в 10 кг
В Новосибирске рыбак в Обском море поймал метрового судака в 10 кг
Сегодня, 08:45ЭкологияФото: «Рыбалка в Новосибирске» в соцсети «ВКонтакте»
Новосибирец выловил огромного судака в Обском водохранилище. Как рассказал рыбак, ловил он на спиннинг с тестом до 18 гр., который не подходит для крупногабаритных рыб. Своей удачей он поделился в группе "Рыбалка в Новосибирске".

Рыбак из Новосибирска поймал огромного судака в Обском водохранилище. Своим уловом он поделился в социальных сетях.

Мужчина рассказал, что ему удалось выловить 9-килограмого судака почти в метр в длину. Перед этим пришлось сменить несколько мест для рыбалки, прежде чем лучепёрая рыба клюнула.

«Сам не ожидал, что поймаю судака. У нас такого редко можно поймать. Тем более с берега. Я несколько раз сменил место, прежде чем его вытащить»,- рассказал рыбак.

Также новосибирец поделился, что на рыбалку отправился сразу после работы в три часа дня.

«Судака можно и утром, и вечером ловить. Но вообще это ночной хищник. Но пока весна, ночью он не особо активен», — делится секретами сибиряк.

Поймать судака удалось на спиннинг, который не особо подходил для ловли такой крупногабаритной рыбы.

«Вообще спиннинг у меня был в руках лайтовый. Мадула тоже по сути самого мелкого размера в линейке. Но это не означает, что на такую снасть нельзя вытащит трофей. Чем деликатнее снасть, тем больше адреналина и эмоций от выуживания», - подытожил рыбак

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