Мэр Анатолий Локоть проверил новосибирский торговый центр и цены в «Ашане»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел очередную проверку городских ТЦ. Так, в четверг, 7 апреля, градоначальник посетил ТРЦ «Сибирский Молл», и проверил цены в продуктовом гипермаркете «Ашан».
Владельцем этого торгового центра является банк, который попал под санкции. В нем есть закрытые магазины одежды иностранных брендов. Мэр пообщался с сотрудниками «Сибирского Молла» и пошел проверять в «Ашан».
В первую очередь он посмотрел полки с бытовой химией и овощные ряды. Как рассказала представитель магазина, ценовой политикой занимается руководство в Москве. Например, недавно бананы стоили 90 рублей за килограмм, а сейчас ценник фиксируется в 120 рублей.
Дефицита сахара в «Ашане» не обнаружено. Мэр подытожил, что даже цены на него начали стремительно падать.
Анатолий Локоть проверил и закрывшийся магазин одежды Sinsay. Польская сеть ликвидировали в торговом центре 1 апреля. В «Сибирском Молле» заявили, что если Sinsay закроется навсегда, то ему будет сложно найти замену, потому что арендная площадь достаточно большая – 1 000 кв/метров