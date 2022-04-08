Мэр Анатолий Локоть проверил новосибирский торговый центр и цены в «Ашане»

В первую очередь он посмотрел полки с бытовой химией и овощные ряды. Как рассказала представитель магазина, ценовой политикой занимается руководство в Москве. Например, недавно бананы стоили 90 рублей за килограмм, а сейчас ценник фиксируется в 120 рублей.