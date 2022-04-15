Внеплановую индексацию зарплаты бюджетников и МРОТ в России объявят 20 апреля 2022

Как сказал помощник президента Максим Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале "Россия 1", Правительство готовит предложения по коэффициенту повышения. Об индексации объявят в ближайшее время.
Также помощник президента напомнил, что из опубликованных данных Минфина за первые месяцы года следует, что в стране рекордный профицит бюджета. Это означает, что социальные меры будут повышаться.
Владимир Путин ещё 16 марта поручил правительству представить предложения о дополнительной индексации различных выплат и зарплат. Документы должны подготовить до 20 апреля.