Пасхальная корзина подорожала на 9% в Новосибирске

В Новосибирске стоимость продуктов для пасхальной корзины выросла почти на 9% за год. Анализ провели на основе данных с Новосибирскстата за 2021 год.
Новосибирцы начнут отмечать светлый праздник Пасхи 24 апреля. И за несколько дней до события православные готовят корзины с угощениями - как оказалось, в этом году её стоимость может многих не порадовать.
За год пасхальная корзинка подорожала почти на 9%. Ещё в марте 2021-го куриные яйца в среднем стоили 78,89 рублей. Сейчас же на полках магазинов их цена составляет от 85 рублей. При этом в некоторых супермаркетах десяток яиц можно встретить даже за 110 рублей.
Пасхальные куличи новосибирцы скупают за 50-68 рублей. Однако в продаже остаются также и изделия за 150 рублей и дороже.