Пасхальная корзина подорожала на 9% в Новосибирске

За год пасхальная корзинка подорожала почти на 9%. Ещё в марте 2021-го куриные яйца в среднем стоили 78,89 рублей. Сейчас же на полках магазинов их цена составляет от 85 рублей. При этом в некоторых супермаркетах десяток яиц можно встретить даже за 110 рублей.