Пасхальная корзина подорожала на 9% в Новосибирске

Пасхальная корзина подорожала на 9% в Новосибирске
Пасхальная корзина подорожала на 9% в Новосибирске
Сегодня, 15:20ЭкономикаФото: pixabay.com
Продукты к Пасхе выросли в цене за год.

В Новосибирске стоимость продуктов для пасхальной корзины выросла почти на 9% за год. Анализ провели на основе данных с Новосибирскстата за 2021 год.

Новосибирцы начнут отмечать светлый праздник Пасхи 24 апреля. И за несколько дней до события православные готовят корзины с угощениями - как оказалось, в этом году её стоимость может многих не порадовать.

За год пасхальная корзинка подорожала почти на 9%. Ещё в марте 2021-го куриные яйца в среднем стоили 78,89 рублей. Сейчас же на полках магазинов их цена составляет от 85 рублей. При этом в некоторых супермаркетах десяток яиц можно встретить даже за 110 рублей.

Пасхальные куличи новосибирцы скупают за 50-68 рублей. Однако в продаже остаются также и изделия за 150 рублей и дороже.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы