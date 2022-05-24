Как Новосибирская область будет восстанавливать свой АПК во время санкций

Как Новосибирская область будет восстанавливать свой АПК во время санкций
Как Новосибирская область будет восстанавливать свой АПК во время санкций
Сегодня, 15:08ЭкономикаЭмилия КаплунскаяФото: atas.info
Санкции от Запада против России, повлияли на ажиотажный спрос у россиян – люди массово начали скупать продукты с прилавков. Возникает вопрос: возможен ли голод? Эксперты утверждают, что нет. Однако агропромышленный комплекс ожидают большие перемены и Новосибирская область начнет адаптироваться к новым реалиям.

В своем специальном проекте «Новые известия» отразили жизнь агропромышленного комплекса во время санкций. Аграрии начали заменять импортные товары, которые активно пользуются спросом на рынке, продуктами собственного производства.

Развитие животноводства в Новосибирской области

В 2014 году Россия ввела продовольственное эмбарго на ответные санкции против ЕС и США. Тогда аграрии начали перестраивать систему и налаживать отечественное производство. Быстрый рост окупаемости набрали сферы животноводства, а именно свинина и птица.

Только за последние три года Россия обеспечила себя мясом птицы на 100%. Благодаря этому, наладились поставки заграницу. Однако, чтобы отрасль развивалась дальше, важно усилить селекционную работу и быть независимыми от импортных материалов. При этом с российского рынка ушло много хозяйств, которые не выдержали конкуренции. Самостоятельно обеспечить себя продукцией могут такие регионы как: Новосибирская, Волгоградская, Оренбургская, Свердловская, Омская, Белгородская и Пермский край.

В Новосибирской области фермеры отказываются разводить бройлеров. Еще весной новосибирцы закупали яйца для разведения их за рубежом, а теперь иностранные производители прекратили поставлять яйца бройлера и утки.

Фото:Медиахолдинг1Mi

Действительно, когда поднимается вопрос об уязвимых местах экономики РФ в санкционных условиях, больше всего говорят про импортные поставки, в том числе – семян.

Растениеводство

Сейчас можно сказать, что Россия активно нарастила экспорт продовольствия, в том числе зерновых культур. Это означает одно – регионы могут обеспечить себя самостоятельно, а также экспортировать продукцию за рубеж. Только в 2021 году удалось продать зерновых культур на 11,4 млрд долларов. Крупнейшими покупателями стали Турция и Египет. Также активно покупалась и масложировая продукция. Крупными покупателями стали Турция, Китай и ЕС. Отметим, что Китай и Турция так и остались нашими покупателями.

Отечественные сельхозпроизводители покупают семена сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы. Из-за рубежа в Россию поставляются семена арахиса, рапса, льна, бобов, гороха, капусты и морковке. Кроме того, сейчас есть возможность открыть новые рынки и расширить контракты, например, со странами Африки и Ближнего Востока (ранее их поставщиком была Украина).

Фото:Медиахолдинг1Mi

По данным Минсельхоз РФ, АПК в нашей стране обеспечен семенами на 63%. Однако по продовольственной безопасности страна должна быть обеспечена семенами минимум на 75%. Выход из ситуации ищут Новосибирская, Омская, Ростовская, Нижегородская и другие области, края и республики, но лидирует по запасам – Омск.

Эксперты связывают закупку импортных сортов технологичностью. К примеру, семена низкие и их легче убирать, а также они дают больше урожая.

Также в Новосибирской области развивается агротехника. К началу посевного сезона большинство аграриев уже укомплектованы рабочей техникой. Спецмашины закупалась до санкций, поэтому сейчас сформирован достаточный запас.

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