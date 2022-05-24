Как Новосибирская область будет восстанавливать свой АПК во время санкций

Санкции от Запада против России, повлияли на ажиотажный спрос у россиян – люди массово начали скупать продукты с прилавков. Возникает вопрос: возможен ли голод? Эксперты утверждают, что нет. Однако агропромышленный комплекс ожидают большие перемены и Новосибирская область начнет адаптироваться к новым реалиям.

В своем специальном проекте «Новые известия» отразили жизнь агропромышленного комплекса во время санкций. Аграрии начали заменять импортные товары, которые активно пользуются спросом на рынке, продуктами собственного производства. Развитие животноводства в Новосибирской области В 2014 году Россия ввела продовольственное эмбарго на ответные санкции против ЕС и США. Тогда аграрии начали перестраивать систему и налаживать отечественное производство. Быстрый рост окупаемости набрали сферы животноводства, а именно свинина и птица. Только за последние три года Россия обеспечила себя мясом птицы на 100%. Благодаря этому, наладились поставки заграницу. Однако, чтобы отрасль развивалась дальше, важно усилить селекционную работу и быть независимыми от импортных материалов. При этом с российского рынка ушло много хозяйств, которые не выдержали конкуренции. Самостоятельно обеспечить себя продукцией могут такие регионы как: Новосибирская, Волгоградская, Оренбургская, Свердловская, Омская, Белгородская и Пермский край. В Новосибирской области фермеры отказываются разводить бройлеров. Еще весной новосибирцы закупали яйца для разведения их за рубежом, а теперь иностранные производители прекратили поставлять яйца бройлера и утки. Фото: Медиахолдинг1Mi Действительно, когда поднимается вопрос об уязвимых местах экономики РФ в санкционных условиях, больше всего говорят про импортные поставки, в том числе – семян. Растениеводство Сейчас можно сказать, что Россия активно нарастила экспорт продовольствия, в том числе зерновых культур. Это означает одно – регионы могут обеспечить себя самостоятельно, а также экспортировать продукцию за рубеж. Только в 2021 году удалось продать зерновых культур на 11,4 млрд долларов. Крупнейшими покупателями стали Турция и Египет. Также активно покупалась и масложировая продукция. Крупными покупателями стали Турция, Китай и ЕС. Отметим, что Китай и Турция так и остались нашими покупателями. Отечественные сельхозпроизводители покупают семена сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы. Из-за рубежа в Россию поставляются семена арахиса, рапса, льна, бобов, гороха, капусты и морковке. Кроме того, сейчас есть возможность открыть новые рынки и расширить контракты, например, со странами Африки и Ближнего Востока (ранее их поставщиком была Украина). Фото: Медиахолдинг1Mi По данным Минсельхоз РФ, АПК в нашей стране обеспечен семенами на 63%. Однако по продовольственной безопасности страна должна быть обеспечена семенами минимум на 75%. Выход из ситуации ищут Новосибирская, Омская, Ростовская, Нижегородская и другие области, края и республики, но лидирует по запасам – Омск. Эксперты связывают закупку импортных сортов технологичностью. К примеру, семена низкие и их легче убирать, а также они дают больше урожая. Также в Новосибирской области развивается агротехника. К началу посевного сезона большинство аграриев уже укомплектованы рабочей техникой. Спецмашины закупалась до санкций, поэтому сейчас сформирован достаточный запас.

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