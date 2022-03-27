В Новосибирске Минпромторг и УФАС проверят цены на офисную бумагу

В понедельник, 28 марта, специалисты регионального Минпромторга и УФАС проверят цены на бумагу в магазинах Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Комиссия оценит стоимость офисной бумаги, а также её наличие на прилавках и складах торговых сетей. В инспекции будут участвовать министр промышленности и торговли Максим Останин и и.о главы управления УФАС Дмитрий Сухоплюев.
Напомним, ранее о дефиците бумаги и её подорожании сообщали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и депутаты Горсовета. Мэрия даже перешла на цифровой документооборот, а в Совете депутатов призвали помощников её экономить.
По последним данным, в магазинах с канцтоварами пачка бумаги стоит в районе 1500 тысяч рублей. Ещё несколько месяцев назад её стоимость не превышала и 500 рублей.