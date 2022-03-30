Что делать с долларом после его падения – ответил эксперт из Новосибирска

Что делать с долларом после его падения – ответил эксперт из Новосибирска
Что делать с долларом после его падения – ответил эксперт из Новосибирска
Сегодня, 15:28ЭкономикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Финансовый эксперт порекомендовал гражданам России «сидеть в долларе» даже после его падения

Многие жители Новосибирска сейчас задаются вопросом – что делать с долларом после его падения до 85 рублей. Ответ для Atas.info дал управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков.

«На самом деле объем торгов достаточно ограничен. Я проходил сегодня мимо одного из банков и выяснил, что банк покупает, но не продает. Скорее всего, когда объем торгов будет расширен, тогда доллар все равно пойдет вверх», - сказал Дьячков.

Эксперт посоветовал гражданам России «сидеть в долларе» и не продавать при первой возможности.

Напомним, что черный рынок пополнился продавцами валюты в виде евро и доллара в Новосибирске. Купить можно крупные суммы, а также проверить купюры в банках на подлинность.

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