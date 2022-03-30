Что делать с долларом после его падения – ответил эксперт из Новосибирска

«На самом деле объем торгов достаточно ограничен. Я проходил сегодня мимо одного из банков и выяснил, что банк покупает, но не продает. Скорее всего, когда объем торгов будет расширен, тогда доллар все равно пойдет вверх», - сказал Дьячков.