Учебный год в новосибирских школах в некоторых классах закончится 8 июня

Учебный год в новосибирских школах в некоторых классах закончится 8 июня
Учебный год в новосибирских школах в некоторых классах закончится 8 июня
Сегодня, 08:03ОбразованиеФото: Медиахолдинг1Mi
Начальные классы и выпускные уходят на каникулы уже 25 мая. Все остальные классы – на неделю позже, но есть и исключения: некоторые школьники продолжат учиться до 8 июня – министр образования по Новосибирской области Сергей Федорчук.

В Новосибирске обучающиеся некоторых школ будут учиться до 8 июня. Как рассказал глава Министерства образования Новосибирской области Сергей Федорчук, точные даты окончания учебного года станут известны не ранее 15 мая.

По словам Федорчука, определение выхода на каникулы зависит от учебного плана школы. Именно поэтому в разных учебных заведениях могут быть разные сроки.

Также Минобр добавил, что раньше всех на каникулы выходят ученики начальных классов и те, кто сдают экзамены – 9 и 11 классы. Учеба у них прекращается по традиции 25 мая, а у всех остальных – на неделю позже.

«Но у нас есть школы, в которых дети будут учиться до 6–8 июня»,

уточнил НГС руководитель ведомства.

Напомним, ранее выпускники новосибирских школ писали итоговые сочинения по 5 темам 4 мая. Темы итоговых сочинений для 11-классников опубликовали на сайте Новосибирского института мониторинга и развития образования 4 мая. Учащимся предложено выбрать одну из них к написанию сегодня.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостишколашкольникиНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы