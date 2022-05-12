ЕГЭ 2022 в Новосибирске: полное расписание экзаменов – даты и предметы

Выпускники школ Новосибирской области уже готовятся к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в вуз. Первые предметы учащиеся будут писать уже в конце мая 2022 года. Рассказываем, какие основные и резервные дни сдачи предусмотрены для участников, по каким дисциплинам.

Полное расписание ЕГЭ в Новосибирске в 2022 году:

Минпросвещения России и Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ-2022. Экзамен проведут в три этапа: досрочный (с 21 марта по 15 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля) и дополнительный (5-20 сентября).

Основной период ЕГЭ-2022 начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Русский язык сдадут 30 и 31 мая, информатику ИКТ – 20 и 21 июня, а устно иностранный - 16 и 17 июня.

Уже в июне выпускники напишут ЕГЭ по профильной и базовой математике, а также историю, физику, обществознание и биологию.