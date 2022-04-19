Учебные недели в школах России будут начинаться с гимна и поднятия флага

С 1 сентября во всех школах России начнут исполнять гимн и поднимать триколор в начале учебной недели. Об этом сообщил глава министерства просвещения Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!».
Учебную неделю будут начинать с исполнения гимна страны и поднятия флага. Государственной символикой планируют оснастить все школы до начала учебного года 2022-2023, уточнил Кравцов.
Ранее этот вопрос президент России Владимир Путин поручил рассмотреть правительству. Премьер-министр Михаил Мишустин 13 апреля подписал постановление об изменении в госпрограмму «Развитие образования».