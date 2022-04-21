Миллиард направят на строительство новой школы с бассейном в Новосибирске

В Новосибирске построят школу с бассейном за 989 миллионов рублей. Мэрия города объявила аукцион на строительство учебного заведения на месте лицея №185.
Такую сумму направят на снос уже существующего здания и на строительство новой школы. На сайте госзакупок указано, что школу должны достроить до конца 2023 года.
Новое здание будет располагаться на улице Тургенева №84. Ранее мэрия информировала, что здание лицея №185 нельзя реконструировать, именно поэтому принято решение его снести.
Из проекта следует, что школа будет трехэтажной. В ней смогут учиться 975 школьников. Денежные средства на строительство выделят из регионального и федерального бюджетов в рамках проекта «Современная школа».
Напомним, школу на 1100 мест построят и в Кировском районе Новосибирска. Рядом со школой выделят 0,87 га для строительства детского сада, который смогут посещать до 250 детей.