Обучение в университетах Новосибирска стало дороже

Обучение в университетах Новосибирска стало дороже
Обучение в университетах Новосибирска стало дороже
21 июня, 20:18ОбразованиеАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В новосибирских вузах значительно выросла стоимость получения платного образования – самая большая сумма может достигать 210 тысяч рублей. Информация предоставлена на официальных сайтах университетов.

В Новосибирском государственном университете (НГУ) обучение подорожало на 5%, но не на все факультеты – направления на биолога и химика не поменялись в цене. Минимальная стоимость составит 177 тысяч рублей, а максимальная – 210 тысяч рублей.

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) поднялись цена на второй и следующих курсах на 4%. Минимальная стоимость за обучение студентов составит 118 тысяч рублей, а максимальная – 232 тысячи рублей.

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) тоже подняли расценки от 4 до 6%. Больше всего выросло обучение IT-специалистов, экологов и психологов.

Повышать ничего не стали только в Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ). Там получить образование стоит дешевле всего – от 55,5 до 240 тысяч рублей.

Стоит отметить, что НГУ считает одним из лучших вузов России по зарплате выпускников – они зарабатывают около 170 тысяч рублей, работая программистами и на других IT-специальностях. Остальные получают уже не так много, но тоже вполне на хороших зарплатах.

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