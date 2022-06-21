Обучение в университетах Новосибирска стало дороже

В Новосибирском государственном университете (НГУ) обучение подорожало на 5%, но не на все факультеты – направления на биолога и химика не поменялись в цене. Минимальная стоимость составит 177 тысяч рублей, а максимальная – 210 тысяч рублей.
Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) поднялись цена на второй и следующих курсах на 4%. Минимальная стоимость за обучение студентов составит 118 тысяч рублей, а максимальная – 232 тысячи рублей.
Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) тоже подняли расценки от 4 до 6%. Больше всего выросло обучение IT-специалистов, экологов и психологов.
Повышать ничего не стали только в Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ). Там получить образование стоит дешевле всего – от 55,5 до 240 тысяч рублей.
Стоит отметить, что НГУ считает одним из лучших вузов России по зарплате выпускников – они зарабатывают около 170 тысяч рублей, работая программистами и на других IT-специальностях. Остальные получают уже не так много, но тоже вполне на хороших зарплатах.