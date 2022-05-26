ОГЭ 2022 для 9 классов по обществознанию в Новосибирске: где узнать оценку ученика

В 2022 году основной период сдачи ОГЭ по обществознанию разделен на два дня – 27 и 28 мая. Школьники напишут экзамен длительностью 3,55 часов. Как узнать оценку и когда ждать результатов, - в материале Atas.info.

Узнать оценку ученика можно на официальном сайте Новосибирского института мониторинга и развития образования. Предварительная дата публикации результатов по обществознанию – 6 июня. Добавим, что все результаты хранятся в базе несколько лет, после чего они удаляются. Для того, чтобы узнать свою оценку, необходимо открыть «Просмотр предварительных результатов ОГЭ-2022». Далее – введите ФИО ученика, а также номер документа без серии. Сайт покажет все результаты за ОГЭ, в том числе в резервные дни. Школьник сможет просмотреть свои КИМы, которые проверяли после сдачи экзамена и увидеть свои ошибки. При этом ответы сайт института не публикует - они появятся чуть позже в открытом доступе, когда кто-то порешает тест самостоятельно для проверки ошибок.

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