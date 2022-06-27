Медуниверситет Новосибирска – поступление на бюджет 2022: баллы ЕГЭ, факультеты

Медуниверситет Новосибирска – поступление на бюджет 2022: баллы ЕГЭ, факультеты
Медуниверситет Новосибирска – поступление на бюджет 2022: баллы ЕГЭ, факультеты
27 июня, 16:50ОбразованиеЭмилия КаплунскаяФото: сайта ФГБУ «НМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина» Минздрава России
НГМУ - популярный выбор среди выпускников 11-х классов. Уже бывшие школьники стремятся получить медицинское образование в новосибирском вузе. Проходные баллы ЕГЭ, специальности, оплата и сколько бюджетных мест - смотрите в материале Atas.info.

Специальности НГМУ 2022, баллы ЕГЭ, бюджет

Фото:Медиахолдинг1Mi

Лечебное дело

ЕГЭ: русский (45), химия (50), биология (50). Минимальная стоимость обучения за год - от 226 695. Минимальный балл ЕГЭ на бюджет – 230. Общее количество бюджетных мест – 336. Минимальный проходной балл на платное обучение – 145. Всего мест на коммерческую форму обучения – 105.

Фармация

ЕГЭ: русский (40), химия (40), биология (40). Минимальная стоимость обучения за год - 174 970. Проходной балл на бюджет – 188. Количество бюджетных мест – 15. Проходной балл на платное – 122. Всего на факультете 23 платных места.

Фото:Правительство Новосибирской области

Клиническая психология

ЕГЭ: русский (40), обществознание (40), биология (42). Минимальная стоимость обучения за год - от 179 970. Суммарный проходной балл - от 232. Количество бюджетных мест – 30. Проходной балл на платное обучение - от 151. Количество внебюджетных мест – 25.

Социальная работа

ЕГЭ: русский (36), обществознание (42), история (32). Минимальная стоимость обучения – 129 600. Бюджетных мест нет. Проходной балл на платное – 110. Всего мест – 20.

Педиатрия

ЕГЭ: русский (40), химия (40), биология (40). Стоимость обучения - от 199 950. Проходной балл на бюджет – 195. Количество бюджетных мест – 195. Минимальный проходной балл на коммерцию – 130. Количество платных мест – 55.

Фото:сайта ФГБУ «НМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина» Минздрава России

Стоматология

ЕГЭ: русский (40), химия (40), биология (40). Минимальная стоимость за год - от 269 950. Минимальный проходной балл – 259. Количество бюджетных мест – 24. Проходной балл на платное – 130. Всего мест на внебюджет – 190.

Сестринское дело

ЕГЭ: русский (36), химия (36), биология (36). Стоимость обучения - от 102 550. Минимальный проходной балл на платное – 112. Бюджета нет. Всего мест – 25.

Фото:Медиахолдинг1Mi

Медико-профилактическое дело

ЕГЭ: русский (40), химия (40), биология (40). Стоимость за год - от 169 970. Проходной балл на бюджет - от 183. Всего бюджетных мест – 14. Проходные баллы на платное – 122. Количество платных мест – 15.

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