Новосибирский медицинский колледж: баллы ЕГЭ для поступления в 2022 году

Новосибирский медицинский колледж: баллы ЕГЭ для поступления в 2022 году
Новосибирский медицинский колледж: баллы ЕГЭ для поступления в 2022 году
27 июня, 15:46ОбразованиеЭмилия КаплунскаяФото: с сайта ФГБУ «НМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина» Минздрава РоссииВыпускники колледжа могут пойти работать в НМИЦ
Новосибирский медицинский колледж обучает по 6-ти популярным направлениям. Поступить туда можно только на базе 11 классов. Atas.info рассказал, сколько баллов нужно для поступления в 2022 году.

Одиннадцатиклассники со средним общим образованием могут подать документы в ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж». Отметим, что в филиалах, располагающихся в Бердске и Искитиме есть 140 дополнительных мест для 9-классников. В Новосибирске же - 340 мест (на сайте указано, что это бюджет).

Специальности в Новосибирском медицинском колледже (НМК)

Стоимость обучения по специальностям в 2022-2023 гг

Объединенное отделение (факультет) "Лечебное и акушерское дело"

Лечебное дело - Форма обучения – очная. Квалификация – фельдшер. Срок обучения - 3 года 10 месяцев. Средний балл - 4.6. 150 бюджетных мест (г. Новосибирск); 30 бюджетных мест (г. Бердск); 25 бюджетных мест (г. Искитим).

Акушерское дело - Форма обучения – очная. Квалификация – акушерка (акушер). Срок обучения - 2 года 10 месяцев. Средний балл - 4.1. - 50 бюджетных мест (г. Новосибирск).

Фото:Сайт правительства Новосибирской области

Лабораторная диагностика

Форма обучения – очная. Квалификация – медицинский лабораторный техник. Срок обучения - 2 года 10 месяцев. Средний балл – 4.3. 50 бюджетных мест (г. Новосибирск).

Фото:Правительство Новосибирской области

Сестринское дело

Квалификация - медицинская сестра (мед. брат). Форма обучения – очная. На базе основного общего образования (9 классов) Срок обучения - 3 года 10 месяцев. На базе среднего общего образования (11 классов.) Срок обучения - 2 года 10 месяцев. Средний балл – 3.8.

Фото:с сайта ФГБУ «НМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина» Минздрава России

Стоматология ортопедическая

Форма обучения – очная. Квалификация – зубной техник. Срок обучения - 2 года 10 месяцев. Средний балл – 3.9. 10 бюджетных мест ( г. Новосибирск)

Фото:с сайта ФГБУ «НМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина» Минздрава России

Стоматология профилактическая

Форма обучения – очная. Квалификация – гигиенист стоматологический. Срок обучения - 1 год 10 месяцев. 10 бюджетных мест (г. Новосибирск).

Фото:Медиахолдинг1Mi

Фармация

Форма обучения – очная. Квалификация – фармацевт. Срок обучения - 1 год 10 месяцев. Средний балл – 5.0. 10 бюджетных мест (г. Новосибирск).

Фото:Медиахолдинг1Mi

Материалы по теме:
2022НовосибирскНовосибирская областьегэвузы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы