Новосибирский медицинский колледж: баллы ЕГЭ для поступления в 2022 году

Новосибирский медицинский колледж обучает по 6-ти популярным направлениям. Поступить туда можно только на базе 11 классов. Atas.info рассказал, сколько баллов нужно для поступления в 2022 году.

Одиннадцатиклассники со средним общим образованием могут подать документы в ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж». Отметим, что в филиалах, располагающихся в Бердске и Искитиме есть 140 дополнительных мест для 9-классников. В Новосибирске же - 340 мест (на сайте указано, что это бюджет). Специальности в Новосибирском медицинском колледже (НМК) Стоимость обучения по специальностям в 2022-2023 гг Объединенное отделение (факультет) "Лечебное и акушерское дело" Лечебное дело - Форма обучения – очная. Квалификация – фельдшер. Срок обучения - 3 года 10 месяцев. Средний балл - 4.6. 150 бюджетных мест (г. Новосибирск); 30 бюджетных мест (г. Бердск); 25 бюджетных мест (г. Искитим). Акушерское дело - Форма обучения – очная. Квалификация – акушерка (акушер). Срок обучения - 2 года 10 месяцев. Средний балл - 4.1. - 50 бюджетных мест (г. Новосибирск). Фото: Сайт правительства Новосибирской области Лабораторная диагностика Форма обучения – очная. Квалификация – медицинский лабораторный техник. Срок обучения - 2 года 10 месяцев. Средний балл – 4.3. 50 бюджетных мест (г. Новосибирск). Фото: Правительство Новосибирской области Сестринское дело Квалификация - медицинская сестра (мед. брат). Форма обучения – очная. На базе основного общего образования (9 классов) Срок обучения - 3 года 10 месяцев. На базе среднего общего образования (11 классов.) Срок обучения - 2 года 10 месяцев. Средний балл – 3.8. Фото: с сайта ФГБУ «НМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина» Минздрава России Стоматология ортопедическая Форма обучения – очная. Квалификация – зубной техник. Срок обучения - 2 года 10 месяцев. Средний балл – 3.9. 10 бюджетных мест ( г. Новосибирск) Фото: с сайта ФГБУ «НМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина» Минздрава России Стоматология профилактическая Форма обучения – очная. Квалификация – гигиенист стоматологический. Срок обучения - 1 год 10 месяцев. 10 бюджетных мест (г. Новосибирск). Фото: Медиахолдинг1Mi Фармация Форма обучения – очная. Квалификация – фармацевт. Срок обучения - 1 год 10 месяцев. Средний балл – 5.0. 10 бюджетных мест (г. Новосибирск). Фото: Медиахолдинг1Mi

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