В НГУ прокомментировали сине-желтые ленты в прическе выпускницы

В Новосибирском государственном университете прокомментировали инцидент с сине-желтыми лентами в волосах выпускницы – она пришла в них на вручение диплома.

Профессор, руководитель направления «Журналистика» в НГУ Ольга Журавель рассказала Atas.info, что в университете нет строго регламентированного дресс-кода для выпускников и их родителей, пришедших на вручение дипломов. «Каждый выпускник как взрослый сознательный человек, руководствуясь общими представлениями об ожидаемом внешнем виде присутствующего на официальном мероприятии, вправе самостоятельно выбрать соответствующую одежду, обувь, аксессуары, цвет волос и так далее», - уточнила Журавель. Она отметила, что вручение дипломов – это праздничный момент и для студентов, и для сотрудников университета. Поэтому никто в детали внешнего вида выпускников не вглядывался. Напомним, что выпускница пришла на выпускной в университет в «провокационном» образе, а именно – она нацепила сине-желтые ленты в волосы, а также надела ожерелье с матерной надписью. Спустя некоторое время сама девушка объяснила, что на самом деле она купила данные ленты за несколько часов до мероприятия, а также она не придала значения к их цвету. Про украшение она тоже дала объяснение – его она носит уже давно, потому что это подарок молодого человека.

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