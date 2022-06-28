В НГУ прокомментировали сине-желтые ленты в прическе выпускницы

В НГУ прокомментировали сине-желтые ленты в прическе выпускницы
В НГУ прокомментировали сине-желтые ленты в прическе выпускницы
Вчера, 15:12ОбразованиеАлександр КондратьевФото: Беседа в Telegram "ФЖ и ко"
В Новосибирском государственном университете прокомментировали инцидент с сине-желтыми лентами в волосах выпускницы – она пришла в них на вручение диплома.

Профессор, руководитель направления «Журналистика» в НГУ Ольга Журавель рассказала Atas.info, что в университете нет строго регламентированного дресс-кода для выпускников и их родителей, пришедших на вручение дипломов.

«Каждый выпускник как взрослый сознательный человек, руководствуясь общими представлениями об ожидаемом внешнем виде присутствующего на официальном мероприятии, вправе самостоятельно выбрать соответствующую одежду, обувь, аксессуары, цвет волос и так далее», - уточнила Журавель.

Она отметила, что вручение дипломов – это праздничный момент и для студентов, и для сотрудников университета. Поэтому никто в детали внешнего вида выпускников не вглядывался.

Напомним, что выпускница пришла на выпускной в университет в «провокационном» образе, а именно – она нацепила сине-желтые ленты в волосы, а также надела ожерелье с матерной надписью. Спустя некоторое время сама девушка объяснила, что на самом деле она купила данные ленты за несколько часов до мероприятия, а также она не придала значения к их цвету. Про украшение она тоже дала объяснение – его она носит уже давно, потому что это подарок молодого человека.

Материалы по теме:
УкраинаспецоперацияНГУ
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы