Пьяный водитель сбил молодую пару и улетел в кювет в Новосибирской области

Пьяный водитель сбил молодую пару и улетел в кювет в Новосибирской области
Пьяный водитель сбил молодую пару и улетел в кювет в Новосибирской области
Сегодня, 14:29ПроисшествияФото: Госавтоинспекция НСО
Водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил молодую пару в Новосибирской области – их госпитализировали в больницу.

В Новосибирской области в Коченевском районе водитель «Жигулей» сбил парня и девушку, которые шли по обочине навстречу автомобилю. Об этом сообщили в Госавтоинспекции НСО.

«В 01:15 минут в селе Белобородово Коченевского района Новосибирской области местный водитель-мужчина, двигался на автомобиле «Ваз-21053» по улице Береговой и вблизи дома №49 совершил наезд на двух пешеходов», - уточнили в ведомстве.

Полицейские установили у водителя состояние опьянения – составлен административный протокол.

В результате ДТП 17-летнюю девушку и 22-летнего молодого человека госпитализировали в больницу. Сейчас по данному факту правоохранители проводят проверку.

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