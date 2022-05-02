Пьяный водитель сбил молодую пару и улетел в кювет в Новосибирской области

В Новосибирской области в Коченевском районе водитель «Жигулей» сбил парня и девушку, которые шли по обочине навстречу автомобилю. Об этом сообщили в Госавтоинспекции НСО.
«В 01:15 минут в селе Белобородово Коченевского района Новосибирской области местный водитель-мужчина, двигался на автомобиле «Ваз-21053» по улице Береговой и вблизи дома №49 совершил наезд на двух пешеходов», - уточнили в ведомстве.
Полицейские установили у водителя состояние опьянения – составлен административный протокол.
В результате ДТП 17-летнюю девушку и 22-летнего молодого человека госпитализировали в больницу. Сейчас по данному факту правоохранители проводят проверку.