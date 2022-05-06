Труп младенца нашли на Гусинобродской свалке в Новосибирске

На огромной свалке рядом с Гусинобродском шоссе был найден труп ребенка. Свидетели рассказали в социальных сетях, что на место прибыла полиция. Идет проверка информации.

В Новосибирске был обнаружен труп младенца. Об этом сообщают в социальных сетях в пятницу, 6 мая. Как рассказали очевидцы произошедшего, тело ребенка нашли на Гусинобродской свалке в Дзержинском районе. На место прибыли полицейские. «Я был в этот момент на свалке. Приехали 2 наряда полиции и 3 гражданских автомобиля. Наш водитель вышел узнать, что случилось. Говорят нашли труп младенца», - рассказал подписчик группы «Инцидент Новосибирск». На момент публикации новости в ГУ МВД и в СУ СК по Новосибирской области этот инцидент не прокомментировали. Atas.info будет следит за развитием событий. Напомним, 21 апреля 2022 школьник нашел скелеты тел двух младенцев. По предположению местных жителей, тела младенцев могли лежать там с осени 2021 года. Односельчане были уверены, что кто-то из жителей Шагалово не мог родить двойню, потому что беременность все бы увидели. Останки тел были направлены на экспертизу. Позже биологическая мать была задержана.

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