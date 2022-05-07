Склад с большим количеством дизельного топлива загорелся под Новосибирском

Склад с большим количеством дизельного топлива загорелся под Новосибирском
Склад с большим количеством дизельного топлива загорелся под Новосибирском
Сегодня, 14:45ПроисшествияАлександр КондратьевФото: ГУ МЧС России по Новосибирской области
Склад пиломатериалов загорелся в ночь на 7 мая в поселке Сосновка под Новосибирском – пожар было трудно тушить из-за сильного ветра, это заняло несколько часов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пожарные пытались упорно ликвидировать пожар, но это было трудно из-за высокой температуры, а главная проблема была – это огромного количество дизельного топлива внутри склада. Однако огнеборцы справились благодаря тому, что тушили с двух сторон, установили мотопомпу и постоянно подвозили воду.

На помощь приезжали дополнительные бригады пожарных – был присвоен повышенных номер сложности. Открытый огонь удалось потушить только в 08:28 утра. Огонь уничтожил склад пиломатериалов, здание сырзавода и стройматериалы на общей площади 1535 кв.м.

Эксперты регионального управления МЧС теперь будут выяснять причину и обстоятельства произошедшего пожара. В тушении принимали участие – 49 человек и 14 единиц техники.

Напомним, что в последнее время к пожарам на территории Новосибирской области приводит неосторожное обращение с огнем. Людям рекомендуют не поджигать сухую траву, не разводить костров и подобного, но мало кто слушается – это может привести к жертвам и уничтожению красивой природы.

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