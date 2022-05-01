Губернатор Новосибирской области обратился к жителям из-за ситуации с пожарами

Андрей Травников призвал новосибирцев не поджигать сухую траву и мусор, так как уничтожены уже десятки жилых домов. В регионе по-прежнему продолжает сохраняться высокий уровень пожароопасности.

В Новосибирской области продолжает сохраняться высокая пожароопасность. В связи с этим губернатор Новосибирской области обратился к жителям региона из-за ситуации с природными пожарами. С экстренным обращением он выступил 29 апреля. Глава региона попросил граждан отказаться от использования открытого огня. Он добавил, что по прогнозам синоптиков в майские праздники будет жарко и ветрено, поэтому риск возникновения пожаров все больше растет. «В ряде населенных пунктов уничтожено несколько построек, в том числе жилых домов. Основная причина — поджог сухой травы и сжигание мусора. Я вас убедительно прошу: будьте предельно осторожны в эти дни. Не используйте открытый огонь, не сжигайте мусор и траву. Сберегите свои жизни и свое имущество», отметил губернатор Андрей Травников. По сообщению ГУ МЧС, только 29 апреля в регионе было зафиксировано более 200 термоточек. Так, огонь уничтожил более 15 домов в Болотном. Без жилья остались 22 человека, в том числе 6 детей. Западно-Сибирский гидрометцентр предупреждает, что высокая пожароопасность в Новосибирской области сохранится до 3 мая. Еще в двух деревнях произошли крупные пожары. В поселке Молот и деревне Сузданка Новосибирской области в пятницу, 29 апреля сгорели с десяток домов и сараев из-за пала травы.

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