20-летний военный из Новосибирской области погиб на Украине

В Новосибирской области простятся с молодым военнослужащим, который погиб во время проведения спецоперации на Украине. Кирилл Пичкалев получил серьезное ранение, после чего скончался в госпитале.
Кирилл родился в 2002 году. С 2016 по 2020 год он жил с семьей в деревне Камышево Усть-Тарского района Новосибирской области. Именно оттуда он был призван на службу в армию, а потом принял решение остаться служить по контракту.
При выполнении боевого задания 28 апреля 2022 года Кирилл получил тяжелое ранение и был направлен в госпиталь Москвы. Однако организм не справился, и молодой военный скончался 8 мая. Похороны состоятся в деревне Камышево, когда тело доставят из столицы России.
Напомним, также в Новосибирске похоронили 22-летнего погибшего на Украине солдата. Похороны 22-летнего военного Константина Краснова прошли 1 мая в Новосибирске – он сражался за ВС РФ в целях спецоперации на Украине. Об этом сообщили в военкомате Дзержинского и Калининского районов.