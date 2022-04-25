Водитель погиб в лобовом столкновении с пассажирским автобусом под Новосибирском

Мошковском районе Новосибирской области 25 апреля произошло смертельное ДТП. В ГИБДД передают, что на автодороге Р-255 «Новосибирск-Кемерово» столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус.
Автомобилем «Лада Гранда» управлял 75-летний мужчина, который ехал из Кемерово в Новосибирск. По неустановленной причине он вылетел на встречную полосу и врезался в автобус с 30-ю пассажирами.
«Водитель совершил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ, двигавшимся во встречном направлении, под управлением водителя 1962 года рождения, который следовал с пассажирами по маршруту «Мошково - п. Ояш», - проинформировали в Госавтоинспекции.
В результате происшествия на месте скончался водитель автомобиля Лада Гранта. Также в больницу обратились две пассажирки автобуса. Выясняются причины и обстоятельства аварии.
Напомним, ранее мужчина погиб при попытке пролезть под тепловозом в Новосибирске. Новосибирец проходил по железнодорожным путям во время маневренных работ с грузовым составом и подлез под тепловоз.