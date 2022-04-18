Мужчина погиб при попытке пролезть под тепловозом в Новосибирске

Мужчина погиб при попытке пролезть под тепловозом в Новосибирске
Мужчина погиб при попытке пролезть под тепловозом в Новосибирске
Сегодня, 16:29ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Сразу два происшествия произошло на железной дороге в Новосибирской области – один человек погиб, а другой пострадал

В Новосибирской области 58-летний мужчина погиб при попытке пролезть под тепловозом на станции Новосибирск-Западный. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

В ведомстве уточнили, что в один день произошло два происшествия на железной дороге. В одном из них погиб 58-летний житель Новосибирска.

«Мужчина проходил по железнодорожным путям во время маневренных работ с грузовым составом и подлез под тепловоз», - уточнили в пресс-службе.

В другом случае 31-летняя пьяная женщина из поселка Горный получила сотрясение мозга и травму плеча.

«Женщина шла вдоль путей на железнодорожном перегоне между станциями Тогучин и Изынский. Машинист увидел её и пошёл на экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось», - отметили в ведомстве.

Женщина не увидела поезд из-за того, что на улице было темно и стоял туман.

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