Мужчина погиб при попытке пролезть под тепловозом в Новосибирске

В Новосибирской области 58-летний мужчина погиб при попытке пролезть под тепловозом на станции Новосибирск-Западный. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.
В ведомстве уточнили, что в один день произошло два происшествия на железной дороге. В одном из них погиб 58-летний житель Новосибирска.
«Мужчина проходил по железнодорожным путям во время маневренных работ с грузовым составом и подлез под тепловоз», - уточнили в пресс-службе.
В другом случае 31-летняя пьяная женщина из поселка Горный получила сотрясение мозга и травму плеча.
«Женщина шла вдоль путей на железнодорожном перегоне между станциями Тогучин и Изынский. Машинист увидел её и пошёл на экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось», - отметили в ведомстве.
Женщина не увидела поезд из-за того, что на улице было темно и стоял туман.