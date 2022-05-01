33-летния офицер из Новосибирской области погиб на Украине

33-летния офицер из Новосибирской области погиб на Украине
33-летния офицер из Новосибирской области погиб на Украине
Сегодня, 10:49ПроисшествияФото: администрация Бердска
Иван Романов являлся выпускником новосибирского высшего военного командного училища. Он участвовал в операции в Сирии и в освобождении Крыма. На Украине военный погиб 24 апреля, спасая своих товарищей от обстрела.

Военный из Бердска Новосибирской области погиб на Украине. Об этом сообщили в администрации города Бердск.

33-летний Иван Романов являлся одним из «200 спартанцев», взявших Гостомельский аэродром. Он родился 5 февраля в 1989 году. В 2006 году окончил школу №3 «Пеликан», а в 2011 году стал выпускником высшего военного командного училища в Новосибирске. Военный был участником операции в Сирии, участвовал в освобождении Крыма.

Иван Романов был награжден Орденом Мужества. Второй раз – посмертно. Он погиб 24 апреля 2022 года.

«Гибель Ивана Романова – это наша общая утрата и общая боль. Его история навсегда останется в наших сердцах и памяти. Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким героя»,

говорится в сообщении на сайте администрации.

Церемония прощания с капитаном Иваном Романовым состоится в воскресенье, 1 мая в Кафедральном соборе Преображения Господня в Бердске.

Как рассказала жена брата погибшего изданию «Свидетель», офицер вынес на себе нескольких раненых бойцов с поля боя прямо под обстрелом. Несмотря на многочисленные ранения, капитан всех спас.

Редакция Atas.info выражает соболезнования родными и близким погибшего военнослужащего.

Напомним, также в Новосибирской области простились с двумя погибшими на Украине военными. В ходе украинской спецоперации погибли 20-летний рядовой и 42-летний ефрейтор.

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