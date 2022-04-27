В Новосибирской области простились с двумя погибшими на Украине военными

В Новосибирской области простились с двумя погибшими на Украине военными
В Новосибирской области простились с двумя погибшими на Украине военными
Сегодня, 13:06ПроисшествияФото: Новосибирск скорбит/ВК
В ходе украинской спецоперации погибли 20-летний рядовой и 42-летний ефрейтор из Новосибирской области.

На этой недели в Новосибирской области похоронили двух военнослужащих, которые погибли в боях на Украине. Один уроженец Чулыма 42-летний ефрейтор Андрей Шуваев, второй - 20-летний рядовой Сергей Ларин из Барабинска.

С Шуваевым попрощались ещё 25 апреля в Чулымском районе. Об этом сообщали в группе «Новосибирск скорбит» в соцсети «ВКонтакте». Отмечалось, что он погиб 6 апреля во время штурма поселка Светличное в Луганске.

В среду, 27 апреля, состоятся похороны 20-летнего Сергея Ларина. Он получил тяжелое ранение в боевых действиях на Донбассе, пишет НГС со ссылкой на администрацию Барабинского района.

Оба посмертно представлены к Ордену Мужества.

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