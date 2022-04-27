В Новосибирской области простились с двумя погибшими на Украине военными

С Шуваевым попрощались ещё 25 апреля в Чулымском районе. Об этом сообщали в группе «Новосибирск скорбит» в соцсети «ВКонтакте». Отмечалось, что он погиб 6 апреля во время штурма поселка Светличное в Луганске.