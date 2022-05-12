Новосибирца оштрафовали за политический рисунок на крыльце мэрии

Впервые вандал облил желто-синей краской крыльцо муниципалитета Новосибирска 24 марта. Тоже самое он повторил и в начале апреля, после чего попал под суд.
Из картотеки Центрального суда следует, что мужчину привлекли к по административной статье о дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. Два нарушения – две санкции.
«Ему назначено наказание в виде штрафов - 48000 рублей и 45000 рублей», - сообщается на сайте суда.
Напомним, ранее в Новосибирске на 30 000 руб. наказали молодого парня, который разместил в интернете пост, дискредитирующий действия нашей армии. А недавно задержали депутата горсовета Светлану Каверзину за подобные высказывания.