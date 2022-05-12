Новосибирца оштрафовали за политический рисунок на крыльце мэрии

Бизнесмену Станиславу Карзанову вынесли штраф в 93 тысячи рублей за рисунок краской цветов флага Украины у дверей мэрии Новосибирска. Заседание по этому делу в отношении 41-летнего мужчины в Центральном районном суде состоялось сегодня, 12 мая.

Впервые вандал облил желто-синей краской крыльцо муниципалитета Новосибирска 24 марта. Тоже самое он повторил и в начале апреля, после чего попал под суд. Из картотеки Центрального суда следует, что мужчину привлекли к по административной статье о дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. Два нарушения – две санкции. «Ему назначено наказание в виде штрафов - 48000 рублей и 45000 рублей», - сообщается на сайте суда. Напомним, ранее в Новосибирске на 30 000 руб. наказали молодого парня, который разместил в интернете пост, дискредитирующий действия нашей армии. А недавно задержали депутата горсовета Светлану Каверзину за подобные высказывания.

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