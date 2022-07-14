Следователи сообщили подробности смерти студентки под колесами поезда в Новосибирске

Следователи сообщили подробности смерти студентки под колесами поезда в Новосибирске
Следователи сообщили подробности смерти студентки под колесами поезда в Новосибирске
Вчера, 16:52ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В региональном Следственном комитете рассказали подробности смерти 19-летней студентки, которую сбил поезд 22 мая 2022 года в Новосибирске.

Трагедия произошла возле станции Нижняя Ельцовка – девушка оказалась на рельсах, а машинист не успел затормозить. Следователи выяснили, что в этот день погибшая выпивала со знакомыми студентами-медиками в честь дня рождения однокурсника.

Молодые люди напились и начали ссориться, а дальше это и вовсе переросло в драку. Девушка из их компании так сильно разволновалась, что ушла на железнодорожные пути, где её и сбил поезд.

Посмертная экспертиза выявила среднюю дозу алкоголя в крови студентки. Криминала в гибели девушки тоже никакого не было, возможно, что она просто не услышала в истерике поезд или пыталась перебежать быстро железную дорогу.

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