Труп женщины, обглоданный собаками, нашли в Новосибирской области

По данным СМИ, все произошло в Усть-Татарском районе. Известно, что женщина переехала к сожителю из Омской области. Где именно сибирячка познакомилась с возлюбленным-пенсионером – неизвестно. Женщина пропала еще зимой, а ее тело обнаружили недавно в заброшенном сарае.