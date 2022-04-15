Труп женщины, обглоданный собаками, нашли в Новосибирской области

Труп женщины, обглоданный собаками, нашли в Новосибирской области
Труп женщины, обглоданный собаками, нашли в Новосибирской области
Сегодня, 11:56ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Мертвая женщина пролежала в сарае несколько месяцев.

В Новосибирской области обнаружили тело женщины, которое обглодали собаки. Об этом сообщает издание КП-Новосибирск.

По данным СМИ, все произошло в Усть-Татарском районе. Известно, что женщина переехала к сожителю из Омской области. Где именно сибирячка познакомилась с возлюбленным-пенсионером – неизвестно. Женщина пропала еще зимой, а ее тело обнаружили недавно в заброшенном сарае.

Труп нашел местный житель – он приехал, чтобы разобрать свой сарай, а в углу увидел женщину. Ее лицо и шею обглодали собаки. Родственники погибшей увезли тело в Омскую область, чтобы похоронить.

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