Две школьницы потерялись в новосибирском дендропарке

В Новосибирске сотрудники "Муниципальной аварийно-спасательной службы" пришли на помощь двум 16-летним школьницам, которые заблудились в дендропарке. Девушки катались по лесному массиву на велосипедах и поняли, что не знают, где находятся и как выбираться обратно. Трвожный сигнал принял оперативный дежурный МАСС.