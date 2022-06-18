Две школьницы потерялись в новосибирском дендропарке

В Новосибирске сотрудники "Муниципальной аварийно-спасательной службы" пришли на помощь двум 16-летним школьницам, которые заблудились в дендропарке. Девушки катались по лесному массиву на велосипедах и поняли, что не знают, где находятся и как выбираться обратно. Трвожный сигнал принял оперативный дежурный МАСС.
Спасатели выехали на территорию Заельцовского парка, разыскали девушек в районе реки 2-я Ельцовка и вывели из леса. Как говорится в сообщении МАСС, школьницы были напуганы, но помощь медиков им не требовалась.