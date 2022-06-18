Две школьницы потерялись в новосибирском дендропарке

Две школьницы потерялись в новосибирском дендропарке
Две школьницы потерялись в новосибирском дендропарке
18 июня, 16:58ПроисшествияФото: vk.com/mass54
Девушки катались на велосипедах, заехали в незнакомую местность и заблудились. На помощь велосипедисткам выехали спасатели

В Новосибирске сотрудники "Муниципальной аварийно-спасательной службы" пришли на помощь двум 16-летним школьницам, которые заблудились в дендропарке. Девушки катались по лесному массиву на велосипедах и поняли, что не знают, где находятся и как выбираться обратно. Трвожный сигнал принял оперативный дежурный МАСС.

Спасатели выехали на территорию Заельцовского парка, разыскали девушек в районе реки 2-я Ельцовка и вывели из леса. Как говорится в сообщении МАСС, школьницы были напуганы, но помощь медиков им не требовалась.

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