Пропавшую 77-летнюю пенсионерку с потерей памяти нашли за час в Новосибирске

Волонтеры «ЛизаАлерт» сообщили, что поисками пропавшей занимались не только они, но и правоохранительные органы в Дзержинском районе Новосибирска, в котором она и проживает.
Много времени на поиски не пришлось тратить – бабушку нашли и передали родственникам, а какая-либо медицинская помощь ей не потребовалась.
Информации о причинах пропажи нет, но можно предположить, что пожилая женщина просто не смогла найти дорогу в свое место жительства. К сожалению, в таком возрасте люди часто испытывать подобные проблемы и теряются в городе.