Пропавшую 77-летнюю пенсионерку с потерей памяти нашли за час в Новосибирске

В Новосибирске 22 мая пропадала 77-летняя пенсионерка, которая часто теряла память и могла не найти дорогу домой. Однако её удалось найти лишь за 1 час и несколько минут.

Волонтеры «ЛизаАлерт» сообщили, что поисками пропавшей занимались не только они, но и правоохранительные органы в Дзержинском районе Новосибирска, в котором она и проживает. Много времени на поиски не пришлось тратить – бабушку нашли и передали родственникам, а какая-либо медицинская помощь ей не потребовалась. Информации о причинах пропажи нет, но можно предположить, что пожилая женщина просто не смогла найти дорогу в свое место жительства. К сожалению, в таком возрасте люди часто испытывать подобные проблемы и теряются в городе.

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