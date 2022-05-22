Пропавшую 77-летнюю пенсионерку с потерей памяти нашли за час в Новосибирске

Пропавшую 77-летнюю пенсионерку с потерей памяти нашли за час в Новосибирске
Пропавшую 77-летнюю пенсионерку с потерей памяти нашли за час в Новосибирске
Сегодня, 20:42ПроисшествияФото: ЛизаАлерт
В Новосибирске 22 мая пропадала 77-летняя пенсионерка, которая часто теряла память и могла не найти дорогу домой. Однако её удалось найти лишь за 1 час и несколько минут.

Волонтеры «ЛизаАлерт» сообщили, что поисками пропавшей занимались не только они, но и правоохранительные органы в Дзержинском районе Новосибирска, в котором она и проживает.

Много времени на поиски не пришлось тратить – бабушку нашли и передали родственникам, а какая-либо медицинская помощь ей не потребовалась.

Информации о причинах пропажи нет, но можно предположить, что пожилая женщина просто не смогла найти дорогу в свое место жительства. К сожалению, в таком возрасте люди часто испытывать подобные проблемы и теряются в городе.

Материалы по теме:
пропажа
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы