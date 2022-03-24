Пропавшего в 2017 году мужчину нашли мертвым в Новосибирске

В Новосибирска нашли тело Алексея К., который пропал 28 апреля 2017 года в Ленинском районе. Об этом сообщили в новосибирском отделении «ЛизаАлерт».
Житель Новосибирска в 2017 году ушел из дома и не вернулся. Дочь пропавшего объясняла, что её отец страдал провалами в памяти и мог забывать даже свое имя. В связи с этим при походе на улице он всегда брал с собой документы.
В день пропажи новосибирец ушел из дома без документов, а родные предполагали, что он хотел вынести мусор.
В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области отметили, что по ситуации проводится экспертиза.