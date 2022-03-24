Пропавшего в 2017 году мужчину нашли мертвым в Новосибирске

Пропавшего в 2017 году мужчину нашли мертвым в Новосибирске
Пропавшего в 2017 году мужчину нашли мертвым в Новосибирске
Сегодня, 17:55ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Мужчина, который пропал в 2017 году в Ленинском районе Новосибирска, найден мертвым

В Новосибирска нашли тело Алексея К., который пропал 28 апреля 2017 года в Ленинском районе. Об этом сообщили в новосибирском отделении «ЛизаАлерт».

Житель Новосибирска в 2017 году ушел из дома и не вернулся. Дочь пропавшего объясняла, что её отец страдал провалами в памяти и мог забывать даже свое имя. В связи с этим при походе на улице он всегда брал с собой документы.

В день пропажи новосибирец ушел из дома без документов, а родные предполагали, что он хотел вынести мусор.

В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области отметили, что по ситуации проводится экспертиза.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы