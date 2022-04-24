17-летняя девушка сломала руку из-за резкого торможения автобуса в Новосибирске

В Новосибирске пассажирка сломала руку, находясь в автобусе. Об этом рассказали в социальных сетях.
Инцидент произошел в воскресенье, 24 апреля в центре Новосибирска. Пассажирский автобус № 96 ехал по улице Ленина и у дома №32 резко затормозил. Из-за этого 17-летняя пассажирка упала.
Врачи диагностировали у пострадавшей перелом руки. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего. Идет проверка инцидента.
Напомним, 24 апреля в Новосибирске также произошла драка с поножовщиной в Ленинском районе. Свидетели ЧП рассказали, что есть пострадавшие с ножевыми ранениями. К месту происшествия прибыли около десяти машин полиции и скорой медицинской помощи. Из-за чего возник конфликт – неизвестно.