17-летняя девушка сломала руку из-за резкого торможения автобуса в Новосибирске

Напомним, 24 апреля в Новосибирске также произошла драка с поножовщиной в Ленинском районе. Свидетели ЧП рассказали, что есть пострадавшие с ножевыми ранениями. К месту происшествия прибыли около десяти машин полиции и скорой медицинской помощи. Из-за чего возник конфликт – неизвестно.