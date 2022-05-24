«Назвали геем»: под Новосибирском толпа подростков забила 13-летнего школьника

Шокирующий инцидент произошел под Новосибирском. 13-летний школьник был на прогулке со своими друзьями. Они направились в магазин, где к ним пристала компания подростков. Последние начали травить детей и называть их «геями». Мальчик попросил прекратить их оскорблять и выбежал на улицу. Там и закрутилась драка.