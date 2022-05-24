«Назвали геем»: под Новосибирском толпа подростков забила 13-летнего школьника

«Назвали геем»: под Новосибирском толпа подростков забила 13-летнего школьника
«Назвали геем»: под Новосибирском толпа подростков забила 13-летнего школьника
Сегодня, 10:45ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi

13-летнего школьника избила толпа подростков под Новосибирском

В городе Бердск Новосибирской области 21 мая толпа подростков сильно избила 13-летнего школьника, - ГУ МВД по НСО

Шокирующий инцидент произошел под Новосибирском. 13-летний школьник был на прогулке со своими друзьями. Они направились в магазин, где к ним пристала компания подростков. Последние начали травить детей и называть их «геями». Мальчик попросил прекратить их оскорблять и выбежал на улицу. Там и закрутилась драка.

Подростки били и пинали одного школьника по лицу. В СМИ предполагают, что пострадавшему сломали руку. Другие ребята, с которыми был школьник, вызвали родителей пострадавшего, которые и разогнали толпу хулиганов.

В ГУ МВД назначили проверку по факту произошедшего. Отмечается, что раньше подростки-злоумышленники не состояли на учете в ПДН.

Сотрудниками полиции по факту причинения травм 13-летнему подростку проводится доследственная проверка. В ходе выяснения обстоятельств установлены несколько участников противоправных деяний. Ранее они в поле зрения ПДН полиции не попадали, на учете не состоят. Потерпевшему выдано направление на прохождение СМЭ, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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