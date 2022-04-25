Погибшая школьница в новосибирской гимназии «Горностай» оставила предсмертную записку

Раскрыты подробности смерти девятиклассницы в школьном туалете гимназии №6 «Горностай» в Новосибирске. Трагедия произошла вечером 21 апреля, когда учеников в школе уже не было. Об этом передали в министерстве образования Новосибирской области.
Тело 15-летней девочки обнаружили в туалете учебного заведения. ОТС сообщает, что подросток свела счеты с жизнью. Известно, что школьница оставила дома прощальную записку. В ней она жаловалась на проблемы с внешностью.
Проверку по факту инцидента устанавливают правоохранители и комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Органы управления образованием назначили педагогическое расследование. По результатам работы комиссией по делам несовершеннолетних будет дана оценка действий руководства и персонала учебного заведения.
Напомним, также в Новосибирской области были найдены тела двух младенцев. Сейчас правоохранители делают ДНК-тесты всем проживающим в селе Шагалово. Останки тел также направлены на экспертизу.