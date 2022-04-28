Руку женщины затянуло в тестораскаточную машину в храме Новосибирска

Несчастный случай произошел вечером в 17:30 часов в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы на улице Шатурская в Новосибирске. Медики вызвали сотрудников МАСС на помощь в деблокировании кисти руки женщины из тестораскаточной машины.