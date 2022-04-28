Руку женщины затянуло в тестораскаточную машину в храме Новосибирска

Руку женщины затянуло в тестораскаточную машину в храме Новосибирска
Руку женщины затянуло в тестораскаточную машину в храме Новосибирска
Сегодня, 10:38ПроисшествияФото: Спасатели МАСС
Сибирячке оказали первую помощь спасатели и врачи скорой помощи.

Вчера, 28 апреля, в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Новосибирске руку 58-летней женщины затянуло в тестораскаточную машину. Первую помощь ей оказали спасатели МАСС и врачи скорой помощи.

Несчастный случай произошел вечером в 17:30 часов в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы на улице Шатурская в Новосибирске. Медики вызвали сотрудников МАСС на помощь в деблокировании кисти руки женщины из тестораскаточной машины.

Спасатели аккуратно разобрали станок и достали руку сибирячки. На месте ей оказали первую помощь, а потом госпитализировали.

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