5-летний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Новосибирске

5-летний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Новосибирске
5-летний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Новосибирске
Сегодня, 15:35ПроисшествияФото: pixabay.com
Пятилетняя девочка выпала из окна жилого дома. Сейчас она находится в больнице с множественными повреждениями. Полиция проводит проверку и устанавливает причины и обстоятельства произошедшего, - ГУ МВД по Новосибирской области.

В Новосибирске пятилетняя девочка выпала из окна. Об этом сообщают в ГУ МВД.

Сам инцидент произошел еще в четверг, 28 апреля в Дзержинском районе города. В полиции заявили, что по факту происшествия проводится проверка.

Главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий подтвердил НГС, что ребенок находится у них.

«Врачи занимаются спасением ее жизни. У ребенка — множественные тяжелые повреждения», - объяснил главврач.

Напомним, второклассница умерла после съеденной шоколадки в Новосибирской области. Ребенок съел шоколадку, а затем у него резко поднялась температура

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостипроисшествия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы