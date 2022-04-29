5-летний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Новосибирске

В Новосибирске пятилетняя девочка выпала из окна. Об этом сообщают в ГУ МВД.
Сам инцидент произошел еще в четверг, 28 апреля в Дзержинском районе города. В полиции заявили, что по факту происшествия проводится проверка.
Главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий подтвердил НГС, что ребенок находится у них.
«Врачи занимаются спасением ее жизни. У ребенка — множественные тяжелые повреждения», - объяснил главврач.
Напомним, второклассница умерла после съеденной шоколадки в Новосибирской области. Ребенок съел шоколадку, а затем у него резко поднялась температура