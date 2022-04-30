Автомобиль ВАЗ насмерть сбил 45-летнего пешехода в Новосибирской области

Автомобиль ВАЗ насмерть сбил 45-летнего пешехода в Новосибирской области
Автомобиль ВАЗ насмерть сбил 45-летнего пешехода в Новосибирской области
Сегодня, 09:35ПроисшествияФото: ГИБДД НСО
Пешеход погиб под колесами неизвестного водителя на ВАЗ вблизи города Барабинска Новосибирской области поздно вечером 29 апреля. Об этом сообщает группа Госавтоинспекции в соцсети «ВКонтакте».

Смертельное ДТП произошло около 23:55 в пятницу, 29 апреля под Новосибирском. Предположительно виновник аварии передвигался на ВАЗ 2105 или ВАЗ 2107. Проезжая 30 км дороги «Здвинск – Барабинск», водитель переехал 45-летнего пешехода.

«Мужчина 1977 года рождения скончался на месте аварии. Водитель же скрылся в неизвестном направлении. Проводится его розыск», - рассказали в ГИБДД Новосибирской области.

Свидетелей ДТП просят обратиться в дежурную часть отдела МВД России «Барабинский»: т. 8 (38361) 02, 220-00; (8383) 232-41-15; факс/тел. (8383) 232-81-37. Либо в ОП «Здвинское».

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