Губернатор Травников не намерен разрывать соглашения с «Экология-Новосибирск»

Губернатор Травников не намерен разрывать соглашения с «Экология-Новосибирск»
Губернатор Травников не намерен разрывать соглашения с «Экология-Новосибирск»
Сегодня, 10:42ПолитикаФото: atas.info
Регоператора по вывозу мусора ООО «Экология-Новосибирск» не планируют лишать статуса – власти намерены дать компании шанс на исправление замечаний. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе пресс-конференции в правительстве 5 мая.

Глава региона напомнил, что и в 2021 году к регоператору были замечания, однако они сумели удержать свой статус и исправиться. Сейчас ситуация похожая, но власти не торопятся расторгать соглашения.

«Сегодняшняя ситуация спровоцирована искусственно – фактически это коммерческий шантаж. Мне бы не хотелось ему потакать. Дадим возможность стабилизировать ситуацию, предпосылки для этого есть. А после будем анализировать происходящее и принимать решение», - утвердил губернатор Травников.

Отметим, ранее депутат Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко предлагал лишить ООО «Экология-Новосибирск» статуса регоператора. Этому с подвигла ситуация с вывозом мусора из города, а также задолженность компании.

Напомним, проблемы начались после забастовки водителей мусоровозов компании «Эко Транс-Н». Сотрудники отказывались выходить на работу и убирать город.

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