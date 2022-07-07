Депутат Илюхин заподозрил преступную схему в правительстве Новосибирской области

Депутат Илюхин заподозрил преступную схему в правительстве Новосибирской области
Депутат Илюхин заподозрил преступную схему в правительстве Новосибирской области
Вчера, 15:32ПолитикаФото: Сайт НРО партии "Родина"Депутат Вячеслав Илюхин
Депутат Вячеслав Илюхин предупредил о «преступной схеме», которая готовится при решении проблем обманутых дольщиков в Новосибирской области. На сессии Заксобрания 7 июля 2022 он объяснил свой уход с поста руководителя АРЖС несогласием с неэффективными и, может быть, »коррупционными» решениями в правительстве.

Свое выступление на сессии парламента НСО 7 июля депутат Вячеслав Илюхин объявил свое выступление - обращением в прокуратуру.

Парламентарий объяснил свою отставку с поста руководителя Агентства развития Жилищного строительства (АРЖС) региона несогласием с «неэффективной», и может быть даже «коррупционной» схемой, которую правительство готовится реализовать для помощи обманутым дольщикам.

Под руководством Илюхина АРЖС предложило обеспечить инфраструктурой три площадки под строительство жилья: в Клюквенном, Ложке и Верх-Туле. Дальнейшая продажа этих участков, по расчетам Илюхина, позволяла АРЖС получить 9,6 миллиарда рублей. И эти средства использовать в дальнейшем для помощи обманутым дольщикам, и решения их проблем без привлечения бюджетного финансирования и использования схемы МИПов. Депутат сослался на положительную оценку проекта фонда известного столичного экономиста Михаила Хазина.

Однако, проект АРЖС был отвергнут в ходе совещаний, которые проходили под председательством первого зампреда правительства Владимира Знаткова. От двух площадок решили отказаться, по третьей был принят план, детали которого, по мнению Илюхина, выгодны коммерческим компаниям, а не региону. Депутат возмущен логикой, «прибыль Новосибирской области не нужна», а решение проблем обманутых дольщиков предстоит решать через дополнительные средства из областного бюджета, которые выделит правительство. По его словам, такая логика звучала на совещании.

10 июня 2022 он уволился из АРЖС. В своем выступлении Илюхин призвал коллег депутатов не тратить впустую средства, «в угоду отдельным избранным личностям, компаниям и амбициям отдельных чиновников».

Напомним, ранее Atas.info рассказывал, что АРЖС возглавил другой депутат Законодательного собрания – Ашот Рафаелян.

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