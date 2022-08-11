Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал место своего проведения отпуска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал место своего проведения отпуска
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал место своего проведения отпуска
Сегодня, 14:13ПолитикаАлександр КондратьевФото: Анатолий Локоть / ВК
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал на часе с прессой, где он отдыхал 10 дней во время своего отпуска летом 2022 года.

«Я брал 10 дней, чтобы немного отдохнуть. Дольше не смог себе позволить из-за большого количества работы. Из Новосибирской области никуда не выезжал – был на природе», - сказал глава города.

Он не стал указывать точно месте, где он проводил свободное время – захотел сохранить это в секрете.

Стоит отметить, что Atas.info проводил опрос людей, которые собрались в отпуск в августе этого года - большинство из них едут в Санкт-Петербург, Сочи и Крым. Некоторые предпочитают оставаться в родном регионе из-за недостатка денег.

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