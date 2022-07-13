Губернатор Новосибирской области Травников ревакцинировался от COVID-19

Губернатор Новосибирской области Травников ревакцинировался от COVID-19
Губернатор Новосибирской области Травников ревакцинировался от COVID-19
Вчера, 10:45ПолитикаАлександр КондратьевФото: nso.ru
Глава Новосибирской области Андрей Травников прошел ревакцинацию от коронавируса – он сделал это позже из-за того, что его не предупредил о нужной прививке робот Николай.

Травников рассказал в своем Telegram-канале о том, что в этот раз он после прививки чувствует себя удовлетворительно. При этом он призвал горожан тоже пройти ревакцинацию, чтобы быть готовыми к возможной пандемии коронавируса в будущем времени.

Стоит отметить, что главу региона не предупредили о необходимости ревакцинации знаменитые роботы Николай и Ксения по СМС – он вспомнил об этом сам, хотя все могло быть иначе. В связи с этим он возмутился на аппаратном совещании на министра здравоохранения Константина Хальзова, а тот пообещал усилить направление в SMS-информировании.

Напомним, что ученые в последнее время прогнозируют очередной рост заболеваемости коронавирусом осенью 2022 года. Только люди позабыли о масках и различных ограничениях, а они могут вернуться снова. К тому же в России и Оспа обезьян уже появилась – так еще страшнее.

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