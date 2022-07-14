Депутат Новоселов призвал на акции к недостроенным по концессии поликлиникам

Депутат Новоселов призвал на акции к недостроенным по концессии поликлиникам
Депутат Новоселов призвал на акции к недостроенным по концессии поликлиникам
Вчера, 11:01ПолитикаФото: atas.info
Срыв сроков строительства 7 поликлиник по концессии обсудил депутат Яков Новоселов на сессии Заксобрания Новосибирской области 14 июля. Он призвал коллег выйти на акцию к недостроенным объектам.

«Мы все помним, что строительство семи поликлиник по концессии было запланировано рамках нацпроекта «Демография». Много лет подряд мы обсуждали её и проблемы, связанные со срывом сроков сдачи объектов. Предлагаю уже выйти на акцию к недостроенным поликлиникам. Мы же не хотим довести всё до возбуждения уголовного дела, как это произошло в Томске на возведении комплекса областной онкологии. Я думаю, так нас услышат федералы», - заявил Новоселов.

Депутат также упомянул, что одной из причин сроков строительства стало увеличение стоимости ресурсов. Он попросил назвать точную сумму удорожания, но ответа не услышал. Оказалось, что по денежному вопросу должен был отчитаться в прошлый понедельник Владимир Знатков, но он этого пока не сделал.

Напомним, концессию на строительство поликлиник правительство Новосибирской области подписало в ГК «ВИС» зимой 2019 года. По плану, объекты должны завершить в 2022 году, однако сейчас активно идет возведение только 3 медучреждений из 7.

Материалы по теме:
НовосибирскНовосибирская областьконцессия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы