Депутат Новоселов призвал на акции к недостроенным по концессии поликлиникам

«Мы все помним, что строительство семи поликлиник по концессии было запланировано рамках нацпроекта «Демография». Много лет подряд мы обсуждали её и проблемы, связанные со срывом сроков сдачи объектов. Предлагаю уже выйти на акцию к недостроенным поликлиникам. Мы же не хотим довести всё до возбуждения уголовного дела, как это произошло в Томске на возведении комплекса областной онкологии. Я думаю, так нас услышат федералы», - заявил Новоселов.