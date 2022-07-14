Депутат Новоселов призвал на акции к недостроенным по концессии поликлиникам

«Мы все помним, что строительство семи поликлиник по концессии было запланировано рамках нацпроекта «Демография». Много лет подряд мы обсуждали её и проблемы, связанные со срывом сроков сдачи объектов. Предлагаю уже выйти на акцию к недостроенным поликлиникам. Мы же не хотим довести всё до возбуждения уголовного дела, как это произошло в Томске на возведении комплекса областной онкологии. Я думаю, так нас услышат федералы», - заявил Новоселов.
Депутат также упомянул, что одной из причин сроков строительства стало увеличение стоимости ресурсов. Он попросил назвать точную сумму удорожания, но ответа не услышал. Оказалось, что по денежному вопросу должен был отчитаться в прошлый понедельник Владимир Знатков, но он этого пока не сделал.
Напомним, концессию на строительство поликлиник правительство Новосибирской области подписало в ГК «ВИС» зимой 2019 года. По плану, объекты должны завершить в 2022 году, однако сейчас активно идет возведение только 3 медучреждений из 7.