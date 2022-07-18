Андрей Панферов призвал наказать Хельгу Пирогову за пост о погибших военных

Напомним, что 15 июля депутат Совета депутатов Хельга Пирогова в своем Twitter жестко высказалась о погибших российских солдатах на Украине – «Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли такие роскошные похороны устраивали», - написала в своем аккаунте Пирогова.
Политик написал открытое письмо мэру города Анатолию Локтю и совету депутатов с призывом рассмотреть действия Пироговой на комиссии по этике, а также лишить её звания депутата.
«Чему может научить своих воспитанников эта, с позволения сказать, учитель начальных классов. Про совесть говорить не буду, она, видимо, потеряна давно», - написал Панферов.
При этом он лично решил обратиться к прокурору Новосибирской области Якову Хорошеву, чтобы ведомство провело проверку и наказало Хельгу Пирогову по закону.
Сам твит Хельга Пирогова уже удалила, и предполагает, что сам твит Андрей Панферов не видел, а реагирует на цитаты в СМИ. «Слова вырваны из контекста, с тем же успехом можно было на цитаты из, не знаю, Войны и Мира заявления написать», - ответила Хельга Пирогова на вопрос Atas.info.