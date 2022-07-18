Андрей Панферов призвал наказать Хельгу Пирогову за пост о погибших военных

Сам твит Хельга Пирогова уже удалила, и предполагает, что сам твит Андрей Панферов не видел, а реагирует на цитаты в СМИ. «Слова вырваны из контекста, с тем же успехом можно было на цитаты из, не знаю, Войны и Мира заявления написать», - ответила Хельга Пирогова на вопрос Atas.info.