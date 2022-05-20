Кто из чиновников ездит на самой крутой машине в мэрии Новосибирска

Кто из чиновников ездит на самой крутой машине в мэрии Новосибирска
Кто из чиновников ездит на самой крутой машине в мэрии Новосибирска
Вчера, 20:59ПолитикаАлександр КондратьевФото: Atas.info
Какими автомобилями владеют чиновники мэрии Новосибирска - они в основном предпочитают проходимые машины. Информация взята из официальных деклараций о доходах и имуществе.

Самые престижные машины представителей власти: Mercedes-Benz E300, BMW X5 xDrive30d, Toyota Land Cruiser и даже автомобилей времен Второй мировой войны.

Самый необычный автопарк у главы администрации Ленинского района Новосибирска Александра Гриба – он владеет микроавтобусом Volkswagen Multivan стоимостью от 4 288 400 рублей. Также у него имеется Mercedes-Benz E300 стоимостью в России от 7 до 9 млн рублей. Самый необычный транспорт в наличии – это американский автомобиль повышенной проходимости времён Второй мировой войны Willys MB стоимостью от 4,3 млн рублей, но есть варианты и за 10 млн рублей.

Willys MB

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев ездит на Volkswagen Tiguan, цена которого на рынке автомобилей начинается от 3,3 млн рублей.

Volkswagen Tiguan

Начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева ездит на немецком BMW X5 xDrive30d – его стоимость за новую модель от 7 278 000 рублей

BMW X5 xDrive30d

Глава администрации Дзержинского района Новосибирска Александр Рудских владеет Land Rover Discovery, который стоит от 6 млн рублей.

Land Rover Discovery

Заместитель мэра города Новосибирска Олег Клемешов управляет автомобилем Toyota Land Cruiser, но цена зависит от модели. Есть те, которые стоят от 4,5 млн рублей, а есть и в разы дороже.

Toyota Land Cruiser

Остальные чиновники в основном ездят на автомобилях Hyundai, Mitsubishi, Skoda. Цена их варьируется от 600 до 1,5-2 млн рублей.

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декларации
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