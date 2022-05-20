Кто из чиновников ездит на самой крутой машине в мэрии Новосибирска

Самые престижные машины представителей власти: Mercedes-Benz E300, BMW X5 xDrive30d, Toyota Land Cruiser и даже автомобилей времен Второй мировой войны.
Самый необычный автопарк у главы администрации Ленинского района Новосибирска Александра Гриба – он владеет микроавтобусом Volkswagen Multivan стоимостью от 4 288 400 рублей. Также у него имеется Mercedes-Benz E300 стоимостью в России от 7 до 9 млн рублей. Самый необычный транспорт в наличии – это американский автомобиль повышенной проходимости времён Второй мировой войны Willys MB стоимостью от 4,3 млн рублей, но есть варианты и за 10 млн рублей.
Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев ездит на Volkswagen Tiguan, цена которого на рынке автомобилей начинается от 3,3 млн рублей.
Начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева ездит на немецком BMW X5 xDrive30d – его стоимость за новую модель от 7 278 000 рублей
Глава администрации Дзержинского района Новосибирска Александр Рудских владеет Land Rover Discovery, который стоит от 6 млн рублей.
Заместитель мэра города Новосибирска Олег Клемешов управляет автомобилем Toyota Land Cruiser, но цена зависит от модели. Есть те, которые стоят от 4,5 млн рублей, а есть и в разы дороже.
Остальные чиновники в основном ездят на автомобилях Hyundai, Mitsubishi, Skoda. Цена их варьируется от 600 до 1,5-2 млн рублей.