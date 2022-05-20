Кто из чиновников ездит на самой крутой машине в мэрии Новосибирска

Самый необычный автопарк у главы администрации Ленинского района Новосибирска Александра Гриба – он владеет микроавтобусом Volkswagen Multivan стоимостью от 4 288 400 рублей. Также у него имеется Mercedes-Benz E300 стоимостью в России от 7 до 9 млн рублей. Самый необычный транспорт в наличии – это американский автомобиль повышенной проходимости времён Второй мировой войны Willys MB стоимостью от 4,3 млн рублей, но есть варианты и за 10 млн рублей.