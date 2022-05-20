Сколько заработали за год мэр Новосибирска Анатолий Локоть и его супруга - декларация

Мэрия Новосибирска опубликовала декларацию о доходах главы города Анатолия Локтя за 2021 год. Доход Анатолия Локтя составил 4.2 млн. рублей. Супруга мэра заработала 1.4 млн. рублей.

Чуть меньше в 2020 году заработал мэр Красноярска Сергей Ерёмин. Судя по декларации, его доход составил 2 891 965 рублей. В 2019-м заработок достигал 5,6 миллионов рублей, что значительно выше суммы в 2020 году. В имуществе главы города числится внедорожник Jeep Wrangler, мотоцикл Иж-49К и мотовездеход.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк задекларировал в 2020 году доход в 3 140 543,85 рублей. В его собственности кроссовер HYUNDAI IX35. Также в совместном пользовании с супругой у главы Барнаула есть земельный участок в 1727 кв. метров и жилой дом в 230 квадратов.

Отметим, что в соседнем регионе, а именно в Омске мэр Оксана Фадина заработала в 2020 году 5,48 миллионов рублей – на миллион больше новосибирского мэра. У главы Омска в собственности несколько земельных участков и два дома.

Также стали известны доходы жены Анатолия Локтя. По декларации заработанная сумма за 2021 год у женщины составила -1 402 338,90 рублей. В собственности у жены мэра две квартиры площадью 105,6 и 59,8 кв. метров.

В собственности градоначальника числится квартира в 34,4 квадратных метров. В декларации есть информация по еще одной жилплощади – квартира в пользовании (105,6 кв. метров). Машины в собственности у мэра нет, как и у его супруги.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть обнародовал декларацию о доходах в период с 1 января по 31 декабря 2021 года. Зарплата главы города составила 4 207 137 рублей. За прошлый 2020 год Анатолий Локоть заработал почти столько же 4 204 970,76 рублей, в 2019 году его доход составлял 3,6 млн рублей, а в 2018 году – 3,2 млн рублей.

Примечание: в декларации чиновников отражена и фактическая зарплата и налоги, которые уходят в бюджет. Доходы могут быть получены от продажи квартиры или транспортных средств. Если чиновник в отчётном периоде продал квартиру, то создается впечатление, что он стал зарабатывать гораздо больше, чем в предыдущем. В сведениях о доходах указывается прибыль от вкладов в банках, от операций с ценными бумагами.