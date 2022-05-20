Новосибирский губернатор за год заработал 5 млн рублей - декларация о доходах

Новосибирский губернатор за год заработал 5 млн рублей - декларация о доходах
Новосибирский губернатор за год заработал 5 млн рублей - декларация о доходах
Вчера, 18:17ПолитикаЭмилия КаплунскаяФото: сайт Правительства НСОАндрей Травников

Годовой доход губернатора Новосибирской области составил 5 млн рублей

Правительство Новосибирской области опубликовало декларацию доходов губернатора Андрея Травникова за 2021 год. Atas.info изучил соответствующую документацию и выяснил, что глава региона заработал меньше ректора НГУ.

Губернатор Новосибирской области заработал 5 122 562,36 рублей в период с 1 января по 31 декабря 2021 года. Отметим, что в 2020 году его доход составил 5 047 662,48 рублей, в 2018 году он получил 8,8 млн рублей, а в 2017 году – 4,6 млн рублей.

Судя по декларации, в имуществе губернатора есть три бокса в гаражном кооперативе. В индивидуальной собственности имеется квартира в 40 кв. метров, и вторая обще-долевая квартира в совместном пользовании с его супругой и ребенком. Также Андрей Травников пользуется двумя квартирами, общей площадью 288 кв.м.

У жены Андрея Травникова за год задекларирован доход в 140 тысяч 903 рублей. Добавим, что в 2020 году заработок супруги составлял 1 706 241,32 рублей. Автомобиля у супруги губернатора – нет. Однако у женщины есть три квартиры в пользовании - квартира в 126,0 квадратов, квартира 40,0 квадратных метров и квартира в 135,0 кв. метров. Также у супруги есть еще одна квартира в обще-долевой собственности, площадь которой составляет 122,3 кв. метров.

Отметим, что у ректора НГУ Михаила Федорука годовой доход составил 6 790 500 рублей – это в несколько раз больше доходов губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. В 2020 году ректор задекларировал доход в 8 215 955,42 рублей, а в 2019 году – 10 миллионов рублей. Ректора НГУ признавали самым богатейшим из руководителей вузов два года подряд, о чем свидетельствуют декларации о доходах.

В 2020 году врио ректор НГУЭУ Павел Новгородов лидировал по объему дохода за год. Он заработал 8,96 млн рублей, - говорится в сведениях о доходах от Министерства науки РФ.

Далее в списке богатых ректоров новосибирских университетов расположились такие вузы как: НГТУ и Сибстрин, чьи доходы превышали 5 и 4 млн рублей.

Примечание: в декларации чиновников отражена и фактическая зарплата и налоги, которые уходят в бюджет. Доходы могут быть получены от продажи квартиры или транспортных средств. Если чиновник в отчётном периоде продал квартиру, то создается впечатление, что он стал зарабатывать гораздо больше, чем в предыдущем. В сведениях о доходах указывается прибыль от вкладов в банках, от операций с ценными бумагами.

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