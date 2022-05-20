Новосибирский губернатор за год заработал 5 млн рублей - декларация о доходах

У жены Андрея Травникова за год задекларирован доход в 140 тысяч 903 рублей. Добавим, что в 2020 году заработок супруги составлял 1 706 241,32 рублей. Автомобиля у супруги губернатора – нет. Однако у женщины есть три квартиры в пользовании - квартира в 126,0 квадратов, квартира 40,0 квадратных метров и квартира в 135,0 кв. метров. Также у супруги есть еще одна квартира в обще-долевой собственности, площадь которой составляет 122,3 кв. метров.