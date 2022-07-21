Бастрыкин поручил проверить высказывания новосибирского депутата Пироговой о военных

«В ряде средств массовой информации сообщается, что депутаты из Новосибирской области обратились к Председателю СК России с заявлением о привлечении к уголовной ответственности депутата Пироговой в связи с опубликованным ею комментарием в социальной сети о погибших российских военнослужащих. Глава ведомства поручил следователям изучить все доводы в рамках процессуальной проверки и доложить о её результатах», - сообщили в СК РФ.
Ранее депутат Хельга Пирогова в своих соцсетях опубликовала скандальный пост про погибших в спецоперации:
«Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали».
Этим заявлением возмутился зампредседателя Заксобрания Андрей Панферов. Он обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело. После скандала депутат заявила, что ее слова вырвали из контекста, а сам вице-спикер является манипулятором. Хельга Пирогова уже удалила пост.