Бастрыкин поручил проверить высказывания новосибирского депутата Пироговой о военных

Бастрыкин поручил проверить высказывания новосибирского депутата Пироговой о военных
Бастрыкин поручил проверить высказывания новосибирского депутата Пироговой о военных
Вчера, 08:26ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям депутата новосибирского горсовета Хельги Пироговой о погибших военных на Украине. Информацию опубликовали на официальном сайте Следкома.

«В ряде средств массовой информации сообщается, что депутаты из Новосибирской области обратились к Председателю СК России с заявлением о привлечении к уголовной ответственности депутата Пироговой в связи с опубликованным ею комментарием в социальной сети о погибших российских военнослужащих. Глава ведомства поручил следователям изучить все доводы в рамках процессуальной проверки и доложить о её результатах», - сообщили в СК РФ.

Ранее депутат Хельга Пирогова в своих соцсетях опубликовала скандальный пост про погибших в спецоперации:

«Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали».

Этим заявлением возмутился зампредседателя Заксобрания Андрей Панферов. Он обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело. После скандала депутат заявила, что ее слова вырвали из контекста, а сам вице-спикер является манипулятором. Хельга Пирогова уже удалила пост.

Сюжеты:
Что написала Хельга Пирогова о погибших военных
Материалы по теме:
Новосибирскспецоперацияпоследние новостидепутат
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы