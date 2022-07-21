Бастрыкин поручил проверить высказывания новосибирского депутата Пироговой о военных

«В ряде средств массовой информации сообщается, что депутаты из Новосибирской области обратились к Председателю СК России с заявлением о привлечении к уголовной ответственности депутата Пироговой в связи с опубликованным ею комментарием в социальной сети о погибших российских военнослужащих. Глава ведомства поручил следователям изучить все доводы в рамках процессуальной проверки и доложить о её результатах», - сообщили в СК РФ.