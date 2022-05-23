Границы между Новосибирской и Омской областями установили официально

Границы между Новосибирской и Омской областями установили официально
Границы между Новосибирской и Омской областями установили официально
Сегодня, 17:51ПолитикаАлександр КондратьевФото: Google карты.
Губернаторы Новосибирской и Омской областей Андрей Травников и Александр Бурков подписали документ об установлении новых границ, что благоприятно скажется на бизнесе.

Специалистам пришлось заново разрабатывать карту и описание границ двух областей, а затем всю проделанную работу согласовывали главы областей. Понадобилось нововведение для того, чтобы легче планировать доходы бюджетов властям, а также для того, чтобы у предпринимателей было меньше рисков при ведении бизнеса.

Жители Новосибирской области теперь смогут получать верные данные по местоположению своей недвижимости, а власти теперь способны планировать доходы бюджетов в земельном налоге и арендных платежах.

Сведения о границе между Омской и Новосибирской областями будут внесены в ЕГРН, но проводиться все это будет постепенно.

Вероятнее всего, что обычные местные жители, которые живут на границе областей, так и не заметят каких-либо важных изменений. Больше всего это конечно коснется бизнесменов, а также властям станет удобнее проводить разные бюрократические манипуляции. При этом все это будет проводиться не моментально, а может продлиться и по несколько месяцев. Единственное, что может изменится – это налоги, если граница выпадет на определенную область, то в каждом регионе свои тарифы.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы