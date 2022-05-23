Границы между Новосибирской и Омской областями установили официально

Специалистам пришлось заново разрабатывать карту и описание границ двух областей, а затем всю проделанную работу согласовывали главы областей. Понадобилось нововведение для того, чтобы легче планировать доходы бюджетов властям, а также для того, чтобы у предпринимателей было меньше рисков при ведении бизнеса.
Жители Новосибирской области теперь смогут получать верные данные по местоположению своей недвижимости, а власти теперь способны планировать доходы бюджетов в земельном налоге и арендных платежах.
Сведения о границе между Омской и Новосибирской областями будут внесены в ЕГРН, но проводиться все это будет постепенно.
Вероятнее всего, что обычные местные жители, которые живут на границе областей, так и не заметят каких-либо важных изменений. Больше всего это конечно коснется бизнесменов, а также властям станет удобнее проводить разные бюрократические манипуляции. При этом все это будет проводиться не моментально, а может продлиться и по несколько месяцев. Единственное, что может изменится – это налоги, если граница выпадет на определенную область, то в каждом регионе свои тарифы.