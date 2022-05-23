Границы между Новосибирской и Омской областями установили официально

Вероятнее всего, что обычные местные жители, которые живут на границе областей, так и не заметят каких-либо важных изменений. Больше всего это конечно коснется бизнесменов, а также властям станет удобнее проводить разные бюрократические манипуляции. При этом все это будет проводиться не моментально, а может продлиться и по несколько месяцев. Единственное, что может изменится – это налоги, если граница выпадет на определенную область, то в каждом регионе свои тарифы.