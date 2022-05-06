МЧМ-2023 по хоккею перенесли из Новосибирска и Омска в Канаду

МЧМ-2023 по хоккею перенесли из Новосибирска и Омска в Канаду
МЧМ-2023 по хоккею перенесли из Новосибирска и Омска в Канаду
Сегодня, 09:19СпортФото: Дмитрий Тростников / atas.info
Масштабный чемпионат мира должен был пройти в Новосибирске с 26 декабря по 5 января. Для МЧМ строился огромный ледовый дворец, а к нему станция метро «Спортивная». В марте 2022 года стало известно, что молодежного чемпиона не будет в России – он пройдет в государстве Северной Америке – Канаде.

Чемпионат мира по игре в хоккей среди молодежи должен был начаться в Новосибирске уже в конце 2022 года – с 26 декабря по 5 января. Другой площадкой для проведения масштабного мероприятия был город Омск. О том, что проведение МЧМ-2023 не состоится в сибирских городах, стало известно в марте текущего года.

К чемпионату мира строились масштабные объекты проведения – ЛДС в Новосибирске и новая арена в Омске. Несмотря на то, что спортивные соревнования уже отменены, власти обязались достроить ледовую арену к указанным срокам – к концу 2022 года.

ЛДС. 2022 год
Фото:сайт Правительства НСО

К ледовому дворцу в Новосибирске также возводится станция метро «Спортивная», которая располагается между станцией «Речной вокзал» и «Студенческая». Она соединяет правый и левый берег города. После завершения строительства арены, там пройдут другие соревнования – по волейболу, хоккею и фигурному катанию.

Как сообщают в ТАСС, ссылаясь на слова Федерации хоккея Канады, теперь молодежный чемпионат мира пройдет в двух крупнейших канадских городах – Галифаксе и Монктоне.

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф объяснил, что они рады провести спортивный чемпионат в двух великих городах. Также Люк Тардиф поблагодарил Федерацию хоккея Канады за то, что в короткие сроки нашли места для проведения турнира.

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