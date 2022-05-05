Спорткомплекс для прыжков на батуте построят возле ЛДС в Новосибирске

Батутный спортивный центр планируют построить рядом с новым ЛДС в Новосибирске за 34 млн рублей. Конкурс на поиск подрядчика объявлен министерством строительства региона до 17 мая 2022 года.

Судя по контракту, новый спорткомплекс оснастят тренажёрами и батутами, на которых спортсмены будут тренироваться в прыжках. Также в центре разместят несколько залов для бега, акробатики и футбола, сделают трибуну на 93 места. Сейчас спортсмены олимпийского резерва занимаются в арендованных помещениях. Для достижения высоких результатов им необходим свой комплекс, который планирую возвести на Немировича-Данченко, 140. Здание предполагают построить до 2024 года. Таким образом, власти хотят создать спортивный кластер возле нового ледового дворца спорта в Новосибирске.

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