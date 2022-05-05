Спорткомплекс для прыжков на батуте построят возле ЛДС в Новосибирске

Судя по контракту, новый спорткомплекс оснастят тренажёрами и батутами, на которых спортсмены будут тренироваться в прыжках. Также в центре разместят несколько залов для бега, акробатики и футбола, сделают трибуну на 93 места.
Сейчас спортсмены олимпийского резерва занимаются в арендованных помещениях. Для достижения высоких результатов им необходим свой комплекс, который планирую возвести на Немировича-Данченко, 140.
Здание предполагают построить до 2024 года. Таким образом, власти хотят создать спортивный кластер возле нового ледового дворца спорта в Новосибирске.